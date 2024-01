Barcellona-Myenergy Viola: la presentazione del match e dove vederlo 

StrettoWeb

Il 2024 della Myenergy Viola Reggio Calabria inizia dalla Sicilia. I neroarancio, smaltite le festività natalizie, saranno gli ospiti dell’accogliente e festante Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Nuova gara, difficilissima per la capolista: i reggini risiedono attualmente in vetta accanto a Orlandina Basket e Virtus Ragusa.

Barcellona 4.0 invece, ha sedici punti contro i 22 dei neroarancio.

I reggini vogliono iniziare bene il nuovo anno per non perdere punti in ottica Poule: l’avversario in questione, infatti, ha potenzialmente tutte le carte in regola per arrivare nei primi quattro posti.

Barcellona-Myenergy Viola: la presentazione del match

Squadra tosta che ha dimostrato nella gara di andata al PalaCalafiore, persa 99 a 89 (26 Aguzzoli, 20 Maksimovic, 19 Tyrtyshnyk per Reggio, 27 Fernandez, 20 Indelicato, 14 Lalic), di saperci fare, così come nell’impresa vinta contro l’Orlandina.

Manu Fernandez da Bahia Blanca, città nativa di Manu Ginobili è il play, condottiero e unico superstite della passata stagione vincente. Giocatore di talento e valore, recordman di valutazione, e non solo quelle, del torneo. Accanto a lui, il confermato Coach Biondo può vantare sull’ex Messina Tartamella in post, gli esterni Indelicato e Lalic, il duttile Drigo, l’esuberante Cerruti ed il muscolare Marangon, accanto a giovani di belle speranze come Acosta e Sahin. In sede di mercato, dal Castanea, è ritornato il miglior marcatore della passata stagione in C Gold, il peloritano, con trascorsi nel settore giovanile Viola, Federico Caroè.

Voglia di riscatto per entrambe le formazioni che hanno chiuso il 2023 con una sconfitta: i giallorossi cedendo nel derby agli Svincolati Milazzo ed i reggini, inciampando tra le mura amiche a cospetto del Sala Consilina.

Dove vedere Barcellona-Myenergy Viola

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la gara attraverso il proprio LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match. La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Barcellona 4.0. ed in condivisione dalla pagina Facebook ufficiale della Myenergy Viola. Gli arbitri della sfida sono Calogero Cappello di Porto Empedocle e Daniele Barbagallo di Acireale (Ct).