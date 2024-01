Bandecchi arriva a Reggio Calabria: ecco “Rivoluzione Rheggio” con Ripepi, “l’evento che cambierà il destino della città”

StrettoWeb

Manca sempre meno all’arrivo di Stefano Bandecchi a Reggio Calabria. E, per la prima volta, non al Granillo e non in veste di Presidente di una squadra di calcio, bensì di politico, Sindaco di Terni e Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, il partito civico con cui ha vinto le elezioni del capoluogo umbro. Com’è ormai noto, Bandecchi appoggerà il Consigliere Massimo Ripepi nel progetto di quest’ultimo – “Rivoluzione Rheggio” – con cui Ripepi si candiderà alle prossime elezioni comunali.

Bandecchi sarà sullo Stretto il prossimo sabato 20 gennaio. L’evento si svolgerà alle ore 17 presso il Teatro Cilea. “Mancano solo 11 giorni all’evento che cambierà il destino della nostra amata città”, annuncia Ripepi sui social. “Vi aspetto insieme a Stefano Bandecchi, Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 17 al Teatro Cilea. Solo l’unione dei soldati coraggiosi, liberi e forti potrà far risorgere Rheggio. Non mancate! Per info: 3921401134 o 3939756895”.

Bandecchi, dal calcio alla politica. E quella manifestazione d’interesse estiva sullo Stretto…

Ricordiamo che Bandecchi, proprietario dell’Università Telematica Unicusano, è stato Presidente di Fondi prima e Ternana poi, mentre in estate ha presentato – insieme ad alcuni imprenditori reggini – la manifestazione d’interesse per far ripartire il calcio a Reggio Calabria, “sollecitato” dal delegato allo sport reggino Gianni Latella. Però, è storia nota, l’allora Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha preferito virare sul gruppo catanese di Ballarino, attuale patron e DG della Fenice Amaranto. E quindi, seppur sabato 20 sarà un evento di matrice prettamente politica, non potranno mancare i riferimenti alla questione Reggina.