Bandecchi, -3 all’arrivo a Reggio Calabria. E parla ancora di Reggina e di un suo interesse

StrettoWeb

Il nome del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi continua ad essere associato a quello di Reggio Calabria. Dagli anni in cui era avversario della Reggina, con la sua Ternana, ai mesi (quelli scorsi) in cui alla Reggina c’è stato vicino come socio di maggioranza, all’interno di una cordata insieme a Myenergy e ad altri imprenditori reggini a cui però è stata preferita La Fenice Amaranto. E ora? Ora Bandecchi non molla. Con il suo partito, Alternativa Popolare, vuole entrare a gamba tesa anche a Reggio Calabria. Per questo ha cominciato una collaborazione con il Consigliere Massimo Ripepi e sabato i due presenteranno il progetto elettorale “Rivoluzione Rheggio”. Appuntamento a sabato pomeriggio, 20 gennaio, alle ore 17 al Teatro Cilea.

Intanto, lo stesso ex Presidente della Ternana è tornato a parlare di Reggina. Lo ha fatto all’interno di una intervista a Reggio Tv in cui è stato interpellato sul tema, ribadendo la sua disponibilità per il presente e per il futuro. Nel complimentarsi con la Fenice Amaranto per l’attuale posizione in classifica, il Sindaco del capoluogo umbro non ha dunque chiuso le porte a un eventuale interesse verso la Reggina. Nella sua consueta diretta, Ripepi ha poi ribadito il concetto: “ha fatto gli auguri a questa squadra ed in sostanza ha detto che se ci sarà bisogno lui c’è, continua ad esserci la sua disponibilità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.