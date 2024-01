Tragedia in ospedale: bambina di 2 anni muore di bronchiolite

StrettoWeb

Tragedia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Una bambina di 2 anni è morta in ospedale. Il primo referto parla di bronchiolite, l’infezione alle vie respiratorie che colpisce i bambini e che in queste settimane sta avendo il suo picco in Italia. La piccola era già in condizioni disperate, quando è giunta al nosocomio, ed è deceduta nel reparto di pediatria.

Secondo le ricostruzioni, la bimba accusava difficoltà respiratorie già da giorni. Sabato scorso, poi, la situazione è peggiorata, degenerando fino alla morte. Sul caso sono stati disposti accertamenti per confermare la diagnosi dei medici del reparto.