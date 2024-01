Auto nel lago di Como, chi erano le vittime: lei aveva origini calabresi. Lo straziante post della cugina

StrettoWeb

Era di origini calabresi una delle due vittime all’interno dell’auto precipitata nel lago di Como nella tarda serata del 6 gennaio. Il riferimento è a Tiziana Tozzo, 45enne di Cantù. La famiglia della donna è di alcune zone della Provincia di Vibo Valentia e di Reggio Calabria. La cugina, Mariarosa Tozzo, è di Galatro e vive a Laureana di Borrello. Sui social si è lasciata andare a uno straziante post accompagnato da una foto sorridente insieme a Tiziana.

“Sei andata via troppo presto tesoro mio – scrive – Non posso crederci a questa brutta notizia che ha travolto e segnato la nostra famiglia. Da chi riceverò le chiamate, i messaggi, un saluto? Chi mi darà consigli, come solo tu sapevi darmi con il tuo sorriso e la tua grinta che solo una donna forte come te poteva avere! Mi mancherai mia dolce cugina, sarai sempre il mio pezzo di cuore! Vola in alto, la tua bellezza e il tuo buon cuore incanteranno anche gli angeli. R.I.P cuore mio”.

Incidente lago di Como, chi era l’altra vittima

Insieme a Tiziana Tozzo, nell’auto, c’era un uomo, il 38enne Morgan Algeri, di Brembate Sopra (Bergamo), pilota della scuola di volo di Caravaggio (Bergamo).

Incidente lago di Como, si fa spazio l’ipotesi di un guasto all’auto

Sondate diverse ipotesi, da parte degli inquirenti, in merito all’incidente. Un malore al conducente, un errore, il gesto volontario, un guasto all’auto. Quest’ultima strada sembrerebbe farsi spazio come la più accreditata. I due, infatti, erano al primo appuntamento. Due testimoni li avrebbero visti entrare nell’auto – un suv Mercedes modello Gls – parlare e poi finire in mare. Erano a due metri dal lago, nella piazzola in fondo al viale Geno di Como, un punto romantico in cui la gente si ferma per scattare foto o guardare il lago. La vettura è salita sul marciapiede, ha divelto una panchina in pietra, ha sfondato la ringhiera ed è piombata nel lago.