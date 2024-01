Autismo, l’efficacia del metodo ABA utilizzato a Messina e Milazzo

StrettoWeb

L’associazione Abamessiningioco specializzata nello studio e nell’applicazione della scienza dell’analisi della Terapia Comportamentale A.B.A. (Applied Behavior Analysis), si occupa da qualche anno, tra le prime in Sicilia, a Messina e provincia, dello studio del comportamento umano (in particolare su ragazzi autistici o con problemi di Neurosviluppo) e delle sue relazioni con l’ambiente. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, agendo su comportamenti socialmente significativi. Si utilizza per incrementare gli apprendimenti con persone che hanno delle difficoltà socio relazionali, scolastiche, di linguaggio e comportamenti problematici che limitano la loro qualità di vita. E’ applicata anche nei disturbi del Neurosviluppo come l’Autismo, Adhd, Disturbi dell’apprendimento. Le attività sono aperte a coloro che hanno delle difficoltà a relazionarsi in gruppo o in contesti sociali esterni, che previa valutazione delle competenze socio-relazionali o comportamentali possono richiedere di partecipare.

L’Associazione è composta da un Supervisore Analista del comportamento BCBA, IBA iscritta ai registri Nazionali Iacabai, Siacsa e ABAIT e terapisti ABA specializzati supervisionati. L’Associazione Abamessingioco ha avviato inoltre un progetto che prevede attività sia in piccoli gruppi strutturati che in ambienti esterni sul territorio di Milazzo e Messina, con momenti di socialità in pizzerie, cinema, pub, sale bowling. Questi gruppi rappresentano una sorta di “palestra” in cui i ragazzi possono allenare le proprie abilità e imparare nuove strategie per migliorare le loro relazioni interpersonali. Partecipare a questi gruppi offre un ambiente sicuro e protetto in cui esporre sé stessi a nuove situazioni e sviluppare le proprie competenze sociali. L’obiettivo finale è quello di generalizzare queste abilità e portarle anche al di fuori del gruppo, per gestire in modo efficace le relazioni con gli altri. Il progetto prevede anche attività come terapie individuali, percorsi di potenziamento cognitivo e corsi di formazione per famiglie e insegnanti sui disturbi del neurosviluppo. Il primo incontro del progetto “Social Skill Training” nell’ultimo anno si è svolto in una pizzeria, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire e sviluppare nuove amicizie. Il secondo è stato in un pub per una serata di divertimento e autonomia, il terzo in un cinema e il quarto in una sala bowling.

Le attività delle social skill, sono portate avanti da tutor specializzati nella terapia d’apprendimento A.B.A. e sono aperte a tutti, chiunque può partecipare contattando l’associazione tramite telefono al 375 664 2305 o email abamessingioco@gmail.com. Le sedi sono a Messina in via Nicola Fabrizi n.13 e a Milazzo in via Anna Frank n. 3.