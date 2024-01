Attraversa i binari e viene travolto da un treno: morto un rider 50enne

StrettoWeb

Stava lavorando come rider Raffaele Acampora, 50 anni di Sant’Antonio Abate (Napoli), quando nella serata di ieri è stato travolto e ucciso da un treno della Circumvesuviana tra Boscoreale e Scafati. E’ accaduto lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, tra le fermate di San Pietro e Cangiani. L’incidente, drammatico, ha ucciso l’uomo sul colpo.

Sulla dinamica la Procura di Nocera Inferiore (Salerno) ha aperto un’inchiesta. Delle indagini si occuperanno i carabinieri della compagnia di Scafati. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne avrebbe attraversato in scooter i binari al passaggio di via Annunziata in territorio di Scafati mentre andava a lavoro. Non si sarebbe però accorto dell’arrivo del treno. Secondo quanto sostiene Eav, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) risultava regolarmente funzionante.