Attentato ad una ditta di Montebello Jonico, Foti: “colpisce tutto il territorio”

“Ho appreso stamattina presto dei danneggiamenti alla ditta che si occupa dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale Sant’Elia -Fossato. Un vile attentato che oltre a colpire la ditta e gli operai che eseguono i lavori, danneggia l’intero comprensorio. Lavori, lo ricordo, iniziati dopo più di un anno di confronto con città metropolitana, incontri promossi anche da consiglieri comunali, ripetute sollecitazioni per la messa in sicurezza“. E’ quanto scrive in una nota stampa il sindaco di Montebello Jonico, Maria Foti.

“Oggi, in sfregio ad ogni condotta civile questo attentato che colpisce, ripeto, non solo i beni di una azienda ma tutto il fragile territorio che soffre di dissesto idrogeologico, frane ed altri danni provocati anche stavolta, dopo gli incendi estivi, dalla mano dell’uomo“, conclude il primo cittadino.