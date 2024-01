Attacco agli Houthi in Yemen: il governo Meloni ha rifiutato la richiesta USA di partecipare all’azione militare

StrettoWeb

L’Italia ha rifiutato di prendere parte agli attacchi statunitensi e britannici nella notte contro il gruppo Houthi in Yemen, ha detto venerdì una fonte governativa alla Reuters, spiegando che Roma ha preferito perseguire una politica di “calma” nel Mar Rosso.

La fonte, che non ha voluto essere nominata a causa della delicatezza della questione, ha anche detto che il governo italiano avrebbe avuto bisogno del sostegno parlamentare per prendere parte a qualsiasi azione militare, rendendo impossibile una rapida approvazione.

Attacco agli Houthi in Yemen: le parole del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “dell’attacco della notte noi siamo stati informati dagli Stati Uniti, con parecchie ore di anticipo ma non possiamo, perché la Costituzione non lo permette, inviare o agire in azioni di guerra senza un dibattito del Parlamento”.