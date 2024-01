Assunzione di nuovi docenti in Calabria, Furgiuele: “risorse grazie ad Agenda Sud”

StrettoWeb

“Grazie al buon lavoro della Lega e del Ministro Valditara sono in arrivo ingenti risorse per la Calabria per l’assunzione di nuovo personale docente fino alla fine dell’anno scolastico“. E’ quanto dichiara in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele. “E questo – aggiunge Furgiuele – in base ad un decreto attuativo di 8 milioni di euro complessivi per alcune regioni del Mezzogiorno, nell’ambito del progetto Agenda Sud che vuole combattere il divario territoriale tra le varie zone del Paese e, come sottolineato dal nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito, dando a tutti i ragazzi le stesse opportunità formative. Avanti così per il bene dei nostri ragazzi, il nostro futuro“.