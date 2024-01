Il presidente dell’Unione Africana: “puntiamo sulla presidenza italiana del G7, bene il Piano Mattei”

“Riponiamo molta speranza nella presidenza italiana nel G7, per la riduzione delle diseguaglianze, la risoluzione dei conflitti, lo sviluppo dell’imprenditoria”, con l’obiettivo “di stimolare gli investimenti e migliorare l’offerta di infrastrutture nei Paesi a basso reddito e reddito medio”. Lo ha detto il presidente dell’Unione Africana, Azali Assoumani, al vertice Italia-Africa, accogliendo il Piano Mattei, e sottolineando che con l’Italia si lavorerà in “sinergia”.

Assoumani ha parlato di “una cooperazione franca e sincera, su interessi comuni che l’Italia con una leadership illuminata mantiene con l’Unione Africana”. Ed ha ricordato che “i legami che ci uniscono sono storici, grazie agli investimenti italiani in Africa che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di infrastrutture”.

Il presidente della Commissione Africana Faki: “contro la migrazione, l’unica soluzione è la prosperità”

“L’Italia è il principale punto di arrivo dei flussi migratori. Con l’Africa, l’Italia condivide la preoccupazione di contenere i flussi migratori, la fuga di forza lavoro giovane”, ha detto il presidente della Commissione Africana, Moussa Faki, intervenendo in Senato al Vertice Italia-Africa. Per fermare le migrazioni di massa “c’è una via sola: trasformare in prosperità le aree economicamente depresse dell’Africa”.

“L’Africa non vuole tendere la mano, non siamo dei mendicanti. L’Africa vuole perorare un cambiamento di paradigma per un nuovo modello di partenariato, per aprire la strada verso un mondo più giusto e coerente e per costruire la pace attraverso la amicizia e non attraverso barriere. Questa è l’unica strada possibile”, rimarca Moussa Faki. “L’auspicio è che l’Italia sia sempre più coinvolta insieme a noi in questa operazione”, ha affermato ancora Faki.