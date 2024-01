Approvato progetto definitivo per l’Ospedale di Comunità di Cittanova

StrettoWeb

“Lo scorso 28 dicembre, con delibera n° 1151 del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi relativi alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Cittanova. Con la medesima delibera è stata autorizzata la procedura veloce dell’appalto integrato, comprensivo sia della redazione del progetto esecutivo che dell’affidamento dei lavori.

L’importante investimento per l’Ospedale di Comunità di Cittanova, finanziato con la Missione “Salute” del PNRR, prevede un importo complessivo di 2 milioni e 300 mila euro (di cui, 1 milione e 600 mila euro per lavori e 270 mila euro per arredi e attrezzature)“, si legge in una nota stampa del PD.

“L’Ospedale verrà collocato all’interno della struttura esistente di Viale Merano e sarà dotato di 20 posti letto, estensibili a 40 posti letto. L’approvazione della suddetta delibera rappresenta un passaggio fondamentale per concretizzare in tempi brevi le risposte che il nostro territorio attende da troppo tempo.

E’ la conferma di un importante risultato che premia l’impegno e il lavoro silenzioso, costante e proficuo che il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Partito Democratico hanno profuso nel corso di questi anni nell’esclusivo interesse della comunità cittanovese e del suo sacrosanto diritto di poter contare su servizi sanitari evoluti ed efficienti.

L’Ospedale di Comunità che verrà insediato a Cittanova sarà una struttura di ricovero breve per quei pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica.

Per la nostra città si tratta di una conquista sociale, che potrà aiutare molti pazienti bisognosi di questo tipo di cure intermedie e contribuire a migliorare i servizi sanitari sul nostro territorio.

Come PD continueremo a vigilare affinché l’Azienda Sanitaria Provinciale, delegata al ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi, rispetti i tempi di attuazione prescritti dal cronoprogramma e i contenuti previsti dal progetto definitivo approvato“, conclude la nota.