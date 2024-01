Piano Mattei per l’Africa, la Camera approva il decreto con 169 voti a favore

StrettoWeb

Con 169 voti a favore e 119 contrari l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto legge Piano Mattei per lo sviluppo di Stati del Continente Africano. Non essendo state apportate modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, il decreto è convertito in legge. Un piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Africa, volto alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Botta e risposta maggioranza – opposizione

“Una scatola vuota”, secondo le opposizioni, che “non prevederebbe risorse e progetti concrete per investimenti”. “Un Piano che si riempirà di contenuti“, replicano governo e maggioranza, che “verranno definiti in collaborazione tra Italia e Paesi africani, a partire da quanto emergerà dalla Conferenza Italia-Africa di fine gennaio”.