Ore di apprensione: uomo disperso a Cerchiara di Calabria

Ore di apprensione per la famiglia del signor Antonio Lucente: l’uomo, residente nel comune di Cerchiara di Calabria, risulta disperso da ieri, 16 gennaio. Allontanatosi da casa intorno alle 16:30 per sbrigare alcune commissioni, non ha fatto più ritorno. Familiari e amici hanno lanciato un appello sui social nella speranza di ritrovarlo: il signor Antonio, proprietario del Frantoio Lucente nella Piana di Cerchiara, è uscito a bordo di una Renault 4 color caffè latte. Chiunque lo abbia visto o possa dare notizie in merito, può contattare le forze dell’ordine.