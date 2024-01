StrettoWeb

Angela Robusti è la compagna dell’ex calciatore e ora allenatore Filippo Inzaghi, attaccante di Milan e Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Angela è nata a Udine nel 1990, è laureata in Architettura e ha fatto conoscenza col mondo della televisione e dello spettacolo prima con Miss Italia (ha partecipato nel 2012 arrivando in finale) e poi con Uomini e Donne di Maria De Filippi, come corteggiatrice di Manuel Vallicella e poi di Luca Onestini. Dal 2018 è Wedding Planner, ma anche designer e influencer, dall’alto dei suoi circa 90 mila followers su Instagram. Prima ancora, però, di professione fa la mamma, di due splendidi bambini: Edoardo ed Emilia, nati nel giro di qualche anno proprio dalla relazione con Inzaghi.

I figli di Angela Robusti e Filippo Inzaghi

Edoardo è nato nel 2021 a Brescia, quando Superpippo allenava in Lombardia. Emilia nel 2023, sempre a Brescia, ma quando l’ex calciatore del Milan guidava la Reggina in Serie B. A Reggio Calabria (dove è stata battezzata Emilia, nella Chiesa della Candelora) entrambi sono rimasti molto legati, tanto da svolgere per qualche mese la vita da pendolari anche nel momento in cui Inzaghi ha firmato per la Salernitana, di cui è allenatore in Serie A.

La bella iniziativa ambientale a Reggio Calabria

Nel 2023 Angela, proprio nella città dello Stretto, si è resa protagonista di una bellissima iniziativa sociale e ambientale, coinvolgendo oltre mille studenti delle scuole cittadine in pulizia delle aiuole del Lungomare “Italo Falcomatà”. Un gesto apprezzatissimo e che ha evidenziato la sua sensibilità e il suo impegno verso l’ambiente. Su questa iniziativa però Angela è stata costretta a fare alcune precisazioni, rispondendo alle chiacchiere di qualche invidioso e confermando al tempo stesso la sua sensibilità verso il tema ambientale, culturale e sociale.

“Non sono una che brontola e non voglio puntare il dito contro nessuno. Io porto positività, voglio che il mio messaggio porti positività, che stimoli chi di dovere”, le sue parole in un’intervista a StrettoWeb. “Non posso pensare di avere un fine politico. Poi cambiamo città spesso, non è possibile. Il nostro compito è di lasciare un segnale positivo a prescindere. Non faccio le cose per secondi fini, non fa per me. Anzi, provo a sfruttare quello che si fa anche per pubblicità positiva sulla città. A tanti miei amici di su ho detto: ‘non siete mai venuti a Reggio? Venite!”.

Angela Robusti, il primo incontro e il matrimonio con Inzaghi

Angela Robusti e Filippo Inzaghi si sono conosciuti però prima delle esperienze di lui a Brescia e Reggio Calabria, e prima ancora del biennio a Benevento. Il primo incontro è avvenuto a Venezia, nel 2018, come ha raccontato il tecnico nel suo libro “Il momento giusto” uscito nel 2023. I due si sono conosciuti nel corso di una festa. A rompere il ghiaccio, un particolare: erano gli unici a consumare un bicchiere d’acqua. Proprio nel corso della presentazione del libro, nel 2023, Inzaghi ha annunciato la data del matrimonio con Angela Robusti: 24 giugno 2024.

Così Angela, in un’intervista al settimanale Di Più, ha raccontato quel primo incontro: “quando ho conosciuto Filippo eravamo a Venezia, dove lui allenava, a una festa di Halloween. Lo trovai al bar, entrambi ordinammo dell’acqua. ‘Dovreste provare a conoscervi’, ci disse il barista. ‘Siete gli unici ad avermi chiesto qualcosa di analcolico’. Ci guardammo. Scattò una risata”. Ma l’inizio non fu semplice: “ci scontrammo subito perché mi accorsi che non era abituato a corteggiare. A me invece piace farmi corteggiare e soprattutto non accetto ordini”. Di lì a poco, però, arrivò la prima cena: “fu una serata da ridere, spensierata in cui forse ci innamorammo… Capii che tra di noi stava accadendo qualcosa quando, all’improvviso, durante la cena Filippo fece una videochiamata a sua mamma, che si chiama Marina, e me la passò”.

Buffo e tragicomico fu anche il primo incontro tra Inzaghi e i genitori di Angela: “un giorno svenni in ufficio, la persona per cui lavoravo prese il mio cellulare e chiamò Filippo, che avevo memorizzato in rubrica con la parola ‘amore’. Stava allenando, mollò tutto e corse da me. Mi portò in ospedale e dopo qualche minuto arrivò mio padre. ‘Papà, lui è il mio fidanzato’, dissi. Si strinsero la mano di fianco a me che ero su una barella, in attesa di essere visitata”.

Angela Robusti ha disegnato una linea di bijoux, presentata a Reggio Calabria

Non solo iniziative ambientali. A Reggio Calabria Angela Robusti, a dicembre del 2023, ha presentato una linea di bijoux disegnata direttamente da lei, oltre a presentare una selezione speciale e inedita di gioielli in edizione limitata. Per l’occasione, ai clienti del marchio della donna la boutique ha offerto uno sconto del 20% sull’acquisto di abiti ed accessori e viceversa. “Sono state la bellezza del mare e la nobiltà di Reggio Calabria a darmi il giusto input nella creazione di tutto questo”.

