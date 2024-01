Angela Putortì, da Reggio Calabria ad Affari Tuoi. E intanto vince mille euro con i Gratta e Vinci a Capodanno

StrettoWeb

Angela Putortì sta rappresentando in questi giorni la Calabria nella nota trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi” condotta da Amadeus. La donna, di Reggio Calabria, è protagonista dei “pacchi” e in attesa del suo turno come personaggio principale, apre il pacco della Calabria da diverse sere. Particolarmente simpatico il siparietto con Amadeus registrato in vista del rientro dal Capodanno di grande successo celebrato ieri sera a Crotone.

Le puntate della trasmissione sono registrate, e così Angela Putortì sta trascorrendo il Capodanno a Reggio nella sua famiglia. Dove oggi ha già avuto un importante colpo di fortuna: il cugino Peppe Casciano, noto titolare di uno dei principali centri scommesse del centro storico della città, ha portato un paio di gratta e vinci per un gioco di famiglia e ha invitato Angela a grattarli come auspicio di buona fortuna visto il protagonismo su Rai Uno. Ebbene, grattando i biglietti la signora è riuscita a vincere mille euro: 500 in ciascun biglietto. Regalando un Capodanno di gioia a tutta la famiglia, con l’augurio che la vincita dai pacchi possa essere ben più sostanziosa.