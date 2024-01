Amam Messina, sottoscritti 13 contratti di apprendistato

StrettoWeb

“Sottoscritti questa mattina in AMAM 13 contratti di apprendistato per 36 mesi che garantiranno nuova forza lavoro all’azienda che sta portando avanti i progetti di ammodernamento della rete idrica. Notizia nella notizia è che dei 13 nuovi assunti 6 ragazzi provengono dall’esperienza formativa del progetto l’Estate Addosso progetto fortemente voluto da Cateno De Luca che ha dimostrato anche in questa circostanza di avere un grande valore per la formazione dei nostri giovani”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Un’esperienza quella dell’Estate Addosso, che ha certamente contribuito nella fase di ricerca del lavoro oltre che in quella della specifica selezione in Amam e che consentirà al lavoratore di avviare immediatamente l’attività in quanto già formato ed a conoscenza dell’attività che andranno a svolgere nell’azienda”, conclude Basile.