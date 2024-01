Alta Velocità, nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria: “aiuterà lo sviluppo del Sud”

StrettoWeb

“Il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dato un forte impulso allo sviluppo del Sud Italia, in particolare della Calabria, attraverso il suo sostegno e impegno per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. La linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria fa parte del corridoio scandinavo Mediterraneo, che collega la Scandinavia alla Sicilia e persino a Malta. Questo collegamento strategico è stato reso possibile grazie all’obiettivo di avvicinare il meridione al resto d’Italia, riducendo i tempi di viaggio e le distanze. Questo permetterà di favorire lo sviluppo economico e turistico delle zone interessate. Il Vice Premier Salvini ha sostenuto attivamente la realizzazione di questa infrastruttura, riconoscendo l’importanza di migliorare l’accessibilità delle regioni del Sud Italia“. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega In Calabria.

“La nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria avrà un impatto significativo sull’accessibilità di diverse zone a elevata valenza territoriale, come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa Jonica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino. Inoltre, velocizzerà i collegamenti verso Potenza, la Sicilia, la Calabria sul Mar Jonio (Sibari, Crotone) e Cosenza.

Uno degli aspetti chiave di questa infrastruttura è il potenziamento del trasporto delle merci. Il progetto di raddoppio della galleria tra Paola e Cosenza è specificamente progettato per il trasporto delle merci, al fine di ridurre i tempi di traffico e favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Questo è un passo importante per favorire lo sviluppo economico delle regioni interessate e per promuovere il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia, contribuendo così alla riduzione delle emissioni e migliorando l’efficienza del trasporto“, sottolinea Saccomanno.

“Il Vice Premier Salvini ha dimostrato un forte impegno per lo sviluppo del Sud Italia, riconoscendo il potenziale economico e turistico della regione Calabria. La realizzazione di questa nuova infrastruttura garantirà non solo un traffico passeggeri veloce, ma anche il trasporto merci con le prestazioni richieste dal mercato. Ciò favorirà lo sviluppo economico delle regioni interessate e contribuirà a ridurre l’impatto ambientale del trasporto su strada“, conclude il Commissario Lega in Calabria.

