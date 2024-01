“Alta tensione” a Corigliano-Rossano: camion resta impigliato tra i cavi

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulle strade di Corigliano-Rossano: poco dopo le 16 di questo pomeriggio, un camion si è impigliato tra i cavi telefonici sospesi. Il mezzo pesante stava viaggiando in Contrada Santa Lucia quando la sua corsa si è arrestata a causa dei pali che si sono piegati, tra cui quello della pubblicità e uno dell’energia elettrica. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera zona e hanno “liberato” il camion dai vari fili che bloccavano il passaggio. Presenti, inoltre, le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per gestire la viabilità: Contrada Santa Lucia infatti, risulta al momento bloccata con traffico deviato su percorsi alternativi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.