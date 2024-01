Allarme terrorismo in Belgio: fermato un pullman proveniente dalla Francia

StrettoWeb

La polizia belga ha fermato ed evacuato un pullman proveniente da Lille, in Francia, dopo che un passeggero li aveva avvertiti del potenziale rischio di un attacco “terroristico”. Sul posto sono arrivate le unità antiterrorismo che hanno circondato l’autobus. Tre persone sono state fermate per essere interrogate, hanno fatto sapere le autorità.

Il passeggero del Flixbus, diretto a Bruxelles, ha sostenuto di aver ascoltato una conversazione tra altri passeggeri che suggeriva il rischio di un attacco “terroristico”. Da qui l’intervento della polizia che ha fermato rapidamente il veicolo per evacuarlo e ispezionarlo.

Al momento non c’è certezza che “la minaccia fosse reale”, ha riferito un portavoce del ministro della Giustizia belga, Paul Van Tigchelt, precisando che l’incidente non è ancora formalmente considerato ‘terroristico’ e la procura federale non è stata coinvolta.