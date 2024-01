Akademia Città Di Messina, al “PalaRescifina” si chiude la Regular Season contro Busto Arsizio

StrettoWeb

Nel 18° turno del Campionato di A2 femminile, l’ultimo della Regular Season, le ragazze di coach Bonafede ospitano le cocche lombarde, seconde in classifica nel girone e prossime avversarie in semifinale di Coppa Italia. Appuntamento domenica 21 Gennaio ore 17. Il capitano Melissa Martinelli: “Coppa Italia un’opportunità per la Città”. E sulla sconfitta in Campionato di sabato scorso: “A Perugia ci è mancata aggressività per vincerla”.

Ultima di Regular Season per Akademia Città Di Messina che, domenica 21 Gennaio con inizio alle ore 17, innanzi al pubblico del “PalaRescifina”, chiuderà questa prima fase del torneo di A2 femminile con la seconda in classifica, la Futura Giovani Busto Arsizio.

Quello del fine settimana sarà il primo dei due match in cui le ragazze di coach Bonafede si troveranno oltre rete le cocche lombarde. Infatti, a distanza di tre giorni, mercoledì 24 Gennaio, questa volta al “PalaBorsani” di Castellanza, i due team si sfideranno in semifinale di Coppa Italia per conquistare l’accesso alla finalissima di Trieste del 18 Febbraio.

Intanto, domenica gli ultimi tre punti in palio per provare ad incrementare il bottino stagionale in vista della Poole Promozione nella quale verrà mantenuta la graduatoria acquisita.

Al match del “PalaRescifina” Messina ci arriva dopo le prime due vittorie del 2024 (al tie-break con Brescia e lo 0-3 a Macerata nei quarti di Coppa) e la sconfitta in Campionato dello scorso sabato, in esterna, contro la capolista Perugia (3-0); terzo posto nel girone, 38 i punti attualmente in classifica frutto di 13 vittorie, 4 sconfitte, 42 set vinti, 18 persi. Per Busto, invece, due vittorie in altrettante gare nel nuovo anno (lo scontro al vertice con Perugia, che si sarebbe dovuto giocare domenica 7 Gennaio, anticipato al 14 Dicembre; nell’occasione, netto successo delle lombarde 3-0): nel turno precedente di Campionato, vittoria (3-0) sulla Volley Soverato, mentre mercoledì in Coppa battuta (sempre 3-0) la Cremona Ufficio Esperia Cremona; secondo posto nel girone, 44 punti con 15 vittorie, 2 sconfitte, 46 set vinti, 11 persi.

Un successo delle padrone di casa consentirebbe loro di iniziare la Poole Promozione con sole tre lunghezze di distacco proprio da Busto; in caso contrario, colmare il divario dalla seconda posizione diventerebbe complicato, anche se, con dieci gare ancora a disposizione, gli esiti stagionali sono ancora da scrivere.

Nel match di andata, successo per 3-1 delle cocche. Migliori realizzatrici dell’incontro, a pari merito con 19 punti, i due opposti in campo: Elisa Zanette (15 in attacco con una percentuale del 39 %, 1 muro e 3 ace) e Kelsie Payne (17 in attacco, percentuale del 36 %, e 2 muri). Per Sofia Rebora, premio MVP (14 punti per lei, di cui 9 in attacco con il 56 % e 5 muri), ma anche la soddisfazione di essere la Top Blocker del confronto insieme a Eleonora Furlan.

In attacco, 34 i palloni messi a terra dalle messinesi, 9 errori, 12 i muri subiti, su 123 tentativi offensivi, con una percentuale realizzativa del 28 %; per le lombarde, 53 punti, 9 errori, 7 muri subiti su 134 tentativi ed una percentuale del 40 %.

7 i muri complessivi di squadra di Messina contro i 12 delle padrone di casa. Nel fondamentale del servizio, 6 gli ace delle ospiti, leggermente meglio delle cocche a quota 5 e con un maggior numero di errori (13) rispetto a quelli commessi dalle messinesi (4).

In ricezione, positività del 47 % per la formazione di casa, su cui hanno inciso le prestazioni della posto 4 Bosso (60 %), del libero Bonvicini (50 %) e della posto 4 Cvetnic (48%). 42 % di positività per Messina, con Martinelli (100% su un solo pallone), Ciancio (47 %) e Battista (46 %) a lasciare il segno nel complessivo andamento del fondamentale.

Nella fase break, 24 punti per Messina (5 a testa per Payne e Rossetto), 34 per Busto (10 per Zanette, 9 per Rebora); nella fase side out, 23 punti per le siciliane, 36 per le lombarde.

Nelle 18 gare tra Campionato e Coppa, migliori realizzatrici di Busto la posto 4 Lea Cvetnic con 239 punti (209 in attacco, 12 muri e 18 ace), 12° posto in classifica Top Spikers di A2 e 14° in quella Top Acers; dietro di lei, l’opposto Elisa Zanette a quota 226 (197 in attacco, 12 muri e 17 ace) e 16° posto in classifica Top Acers. Al 13° posto della graduatoria Top Blockers, Eleonora Furlan; la centrale figura anche in quella Top Acers al 20° posto. Nella Top Receivers, all’8° posto Teresa Maria Bosso con il 41,38 % di perfette, al 20° Lea Cvetnic con il 31,86 %.

Per Messina, al 19° posto in classifica Top Blockers il capitano Melissa Martinelli. E alla vigilia della stagione, tante speranze che, proprio grazie alla centrale di Akademia Città Di Messina e alle sue compagne, hanno trovato concretezza. Obiettivi raggiunti, dopo diciassette gare di Campionato e una di Coppa; un primo bilancio facendo sintesi dell’esperienza stagionale maturata: “La semifinale di Coppa Italia sarà una grandissima opportunità non solo per noi ma anche per la Città di Messina; un traguardo raggiunto per la prima volta nel settore femminile (l’Unrra Casas Messina non riuscì mai ad andare oltre gli ottavi) e dobbiamo andare avanti con il piede giusto, provando a portare a casa il trofeo. Non sarà semplice, ma dovremo anzitutto volerlo e crederci”. Sull’andamento complessivo della stagione, prosegue l’atleta romana: “Siamo migliorate veramente tanto. Stiamo facendo un percorso in cui si spinge tanto e vogliamo tutte lo stesso obiettivo”.

Tanta fatica, la scorsa settimana, con tre match di alto profilo in poco meno di sette giorni; in mezzo il successo di Coppa a Macerata dove Melissa ci è arrivata da ex e con cui ha vinto sia la Coppa Italia di A2 che conquistato una promozione nella massima serie: “Macerata non è soltanto i successi raggiunti con quella maglia. Ho sempre detto che per me è stata una seconda casa e lo sarà sempre. Giocare in quel palazzetto mi ha caricato, dandomi quegli stimoli per far bene. Quanto conquistato a Macerata resterà indimenticabile ma deve dare anche quella spinta in più verso nuovi successi e opportunità. Personalmente, ho cercato il più possibile di dare il mio contributo. Volevamo a tutti i costi la vittoria ed ho cercato di fare del mio meglio a muro ma anche in difesa. Sono molto contenta”.

La sconfitta di Perugia in Campionato ci ha detto che serve ancora qualcosa per stare al passo con la capolista. Intanto, domenica arriva Busto Arsizio, a chiusura della Regular Season: “A Perugia ci è mancata un pò di aggressività in più per portare a casa la vittoria. Contro Busto sarà una partita difficile ma in questa settimana l’abbiamo preparata bene. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo che possiamo fare qualcosa di più per riscattare la sconfitta di Perugia e metterla in campo domenica con Busto”.

Nessuna ex dell’incontro, mentre uno solo il precedente tra le due formazioni: il successo di Busto per 3-1 nella gara di Castellanza del girone di andata.

Con le griglie Poole Promozione e Salvezza già definite, nono turno in cui si cercherà di mettere fieno in cascina in vista delle dieci gare che attendono le contendenti sia per il salto in A1 che per mantenere la categoria. Oltre al big match del “PalaRescifina”, di particolare interesse il confronto del “PalaFrancescucci” di Casnate con Bernate tra Como e Perugia, due squadre in salute per un risultato meno scontato di quanto potrebbero indicare i pronostici. Le ragazze di coach Chiappafreddo hanno dimostrato di poter lottare alla pari con ogni formazione e il recupero in classifica su Brescia, quando ormai sembrava dover abbandonare il sogno Poole Promozione, esprime tutta il valore di questa squadra. Padova cerca strada a Pescara, mentre match delicato al “PalaScoppa” tra Soverato e Bologna, occasione preziosa per le calabresi di accorciare in graduatoria dalle felsinee distanti sette punti. Al “PalaGeorge” di Montichiari, Brescia prova a ripartire dopo la mancata qualificazione in Poole Promozione e l’esonero di coach Beltrami; Talmassons non sarà di certo il migliore avversario per provarci.

Questi i risultati degli altri incontri del Girone A nella nona giornata di ritorno: Como-Perugia, Brescia Talmassons, Soverato-Bologna, Pescara-Padova

Classifica: Perugia 46, Busto Arsizio 44, Città Di Messina 38, Talmassons 34, Como 30, Brescia 23, Bologna 19, Soverato 12, Padova 8, Pescara 1

All’incontro di domenica 21 Gennaio, diretto dalla coppia arbitrale composta da Christian Palumbo e Fabio Scarfò, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-akademia-citta-di-messina-volley-09-aprile-2024-palarescifina-messina-14808.html), nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15.30 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: tv.volleyballworld.com/live/251432

