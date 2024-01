Aggressione sui binari: extracomunitario tira una testata alla capotreno reggina

StrettoWeb

Un lavoro movimentato, quello del capotreno, e a tratti pericoloso: lo può ben testimoniare la giovane dipendente che, alla stazione di Vaglio Lise a Cosenza, è stata aggredita. La capotreno, reggina e da poco in servizio per le Ferrovie dello Stato, è stata vittima di un’aggressione da parte di un ragazzo di nazionalità straniera sul treno Reggio Calabria-Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il soggetto sarebbe dovuto scendere a Paola ma, forse per distrazione, avrebbe proseguito fino a Cosenza.

Giunto alla destinazione finale, la capotreno si è avvicinata per avvertirlo della fine della corsa: molesto, è sceso dal convoglio ma è risalito poco dopo per tirare una testata alla donna. Quest’ultima, sanguinante, è finita a terra ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del capoluogo bruzio per le cure del caso. L’aggressore, invece, è stato fermato da passeggeri e dipendenti, immobilizzato e portato via dalla PolFer.

