Aggredisce infermiere all’ospedale di Vibo Valentia: scatta la condanna

Convalida di arresto per aggressione: è questo il provvedimento adottato dal Gip di Vibo Valentia nei confronti di Michele Lo Bianco a seguito del triste episodio accaduto all’Ospedale della città. La vicenda risale al 15 gennaio scorso: l’uomo, conosciuto con il soprannome di “Sotizzo”, già noto alle forze dell’ordine in quanto indagato nel processo “Rinascita-Scott” era stato condannato a 5 anni di reclusione per concorso in estorsione alla ditta impegnata nei lavori di completamento del nuovo Tribunale di Vibo.

Lo Bianco, arrivato il 15 gennaio nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Jazzolino di Vibo, ha aggredito un infermiere pretendo che i medici visitassero un paziente da lui indicato senza rispettare i turni previsti. Al rifiuto del personale, l’uomo si è accanito contro l’infermiere prendendolo a schiaffi. Sul posto è giunta una volante della Questura, a seguito di segnalazione, la quale ha rintracciato il responsabile in poco tempo. L’uomo è stato condannato alla misura cautelare dei domiciliari.

