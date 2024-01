Aeroporto di Reggio Calabria, Mattiani: “dalle parole ai fatti”

StrettoWeb

“Elaborata una nuova procedura di volo per consentire una migliore operatività sull’aeroporto di Reggio Calabria. Sarà Enav a progettare una procedura con caratteristiche innovative per mitigare le limitazioni”. E’ quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Giuseppe Mattiani.

“Il Ministro Salvini aveva assunto un impegno, mio tramite, con la Calabria e i reggini: eliminare le limitazioni che per anni hanno ostacolato l’aeroporto di Reggio Calabria e, conseguentemente, un importante volano di sviluppo per un intero territorio. Dalle parole ai fatti. Alle promesse della politica interpretata con serietà, con visione e progettualità, continuano a seguire i risultati. Questa è la politica che intendo continuare a fare, questa è la politica che contraddistingue la lega per la Calabria“, conclude Mattiani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.