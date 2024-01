Adesso è ufficiale: approvati gli ETF Bitcoin SPOT

StrettoWeb

Adesso è ufficiale: la Sec (Securities and Exchange Commission) ha approvato questa sera intorno alle 21:50 ora italiana gli ETF di Bitcoin Spot che adesso rivoluzioneranno la finanza mondiale. Appena la Sec ha pubblicato la notizia, il suo sito internet è andato offline. Il prezzo del Bitcoin è in sostanza rimasto ermo, probabilmente perchè la notizia era ormai scontata e tutte le attenzioni sono adesso dirottate sul lancio degli ETF in borsa nella giornata di domani.

Intanto l’Fbi sta indagando sull’attacco hacker all’account X della Sec che ieri sera aveva annunciato l’ufficialità dell’approvazione per poi denunciare l’attacco hacker. Lo comunica la stessa consob americana ribadendo che il post falso in cui si dichiarava l’approvazione di Etf sul Bitcoin non è stato effettuato dallo staff della Sec.