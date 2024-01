Abbandonata nella neve: neonata salva grazie ad un cane

StrettoWeb

Una storia terribile ma che si è conclusa con un lieto fine: una neonata è stata chiusa in un sacchetto della spazzatura e abbandonata sulla strada coperta di neve. E’ accaduto a Newham, nella zona est di Londra, dove le temperature sono attualmente gelide. A ritrovarla, l’istinto di un animale: il cane, a passeggio con il suo padrone, ha fiutato il sacchetto permettendo quindi di scoprire la bambina. Secondo la Bbc, che ha lanciato la notizia, la piccola è ora sana e salva.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta alle cure del caso e ora si trova al caldo. I medici che l’hanno visitata hanno riportato che la piccola, al momento del ritrovamento, era nata da poco meno di un’ora e che se il cane e il suo padrone non l’avessero notata probabilmente sarebbe morta poco dopo. L’ospedale ha deciso di chiamarla Elsa, come l’eroina di Frozen, cartone animato ambientato tra neve e ghiacciai.

