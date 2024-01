A Villa San Giovanni due nuove colonie di scout, i “Castorini”

StrettoWeb

Le Comunità capi dei Gruppi Scout AGESCI Villa San Giovanni 1 e 2, vista la richiesta territoriale, si sono interrogate sulla possibilità di estendere la propria proposta educativa ai bambini al di sotto degli 8 anni e si sono messe in cammino lungo un percorso di formazione che culminerà il giorno 7 gennaio 2024. Nelle detta data infatti, presso la Sala Caracciolo di Palazzo San Giovanni alle ore 19.15, verrà siglato il Patto per l’apertura delle 2 nuove Colonie di Castorini all’interno dei rispettivi gruppi.

L’evento avverrà alla presenza dei Capi Formatori Nazionali AIC, degli Incaricati regionali al Coordinamento Metodologico Agesci, dei Responsabili Agesci Regionali e di Zona. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Il “Castorismo” è una proposta scout che si rivolge ai bambini dai 5 ai 7 anni e assume come propri i fini e i principi metodologici generali dello scautismo. Tutta la vita della Colonia è ambientata in un Mondo Fantastico che fornisce ai Castorini mezzi e strumenti per crescere, come il rispetto della Legge del Castoro e l’importanza delle regole comuni della Colonia. L’educazione religiosa, per lo più “esperienziale”, verrà fornita stimolando l’esperienza della preghiera ed invitando alla vita comunitaria.

La specificità metodologica originale non consiste tanto nel presentare cose diverse dalle altre 3 branche dell’Agesci, ma soprattutto nella modalità con cui questo avviene. Per iscrivere i bambini e le bambine che abbiano compiuto almeno 4 anni di età, sarà presente all’evento il gestore della lista che cura le chiamate nel grande gioco scout.