A Giarre Lumie di Sicilia e L’altro figlio di Luigi Pirandello

Venerdì 19 gennaio alle ore 17:30 si terrà presso l’Aula Magna IIS “Fermi – Guttuso” in via Maccarrone, 4 a Giarre la conferenza sul prossimo spettacolo in programma al Cine Teatro Garibaldi.

Protagonisti della conferenza saranno la Prof.ssa Anna Castiglione ed il regista Eugenio Patanè che dialogheranno sui due atti unici Lumie di Sicilia e L’altro figlio di Luigi Pirandello, in scena il prossimo 27 e 28 gennaio presso il Cine Teatro Garibaldi di Giarre.

Durante la conferenza porterà i saluti di benvenuto il dirigente scolastico Dott. Gaetano Ginardi.