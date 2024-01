A fine gennaio si apre al Trifiletti la nuova stagione di “Milazzo Classica”

StrettoWeb

Tutto pronto per la nuova stagione concertistica 2024 promossa dai musicisti Elvira Foti e Roberto Metro. Dieci spettacoli che si svolgeranno al teatro Trifiletti da gennaio a maggio. La serata inaugurale è prevista per giorno 26 gennaio, ore 20,30, con un omaggio ai Beatles, poi, a seguire “Milazzo Classica” – questo il nome della rassegna – proporrà interessanti appuntamenti in un programma di altissimo livello, con una grande varietà di generi musicali, per venire incontro –come assicura Elvira Foti- ai più svariati gusti del pubblico. E così a Milazzo si alterneranno di interpreti di caratura internazionale.

Fra i vari appuntamenti, le serate dedicate al Flamenco e al Tango, quello delle Colonne sonore del Cinema Italiano, del Classicismo viennese ed ancora le musiche dei film di Walt Disney, un recital lirico con Arie d’opera e Canzoni napoletane.

Inoltre, il 5 aprile ci sarà una vera e propria chicca: un’orchestra da camera accompagnerà due solisti nell’esecuzione delle “Otto Stagioni”, ossia le quattro (ben più note) di Vivaldi e le quattro di Piazzolla, in un confronto fra Musica Barocca e Tango; infine, il ritorno della vocalist Sabrina Gasparini e del violinista Gentjan Llukaci, artisti espressamente richiesti dal pubblico dopo il grande successo ottenuto nella loro precedente performance dell’anno scorso.

“Crediamo dunque che anche l’edizione 2024 abbia tutte le carte in regola per essere accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico, adulto e studentesco – ha affermato Elvira Foti – che ha voluto ringraziare il sindaco Midili e l’Amministrazione “non solo per la sensibilità dimostrata verso Milazzo Classica, ma soprattutto per aver regalato alla città un teatro molto più funzionale, dotato di un nuovo impianto di climatizzazione e di nuove e più confortevoli poltroncine in platea”.