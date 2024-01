Tutto pronto per il 15° Memorial Reitano con tante novità | FOTO

StrettoWeb

A pochi mesi dalla morte di Gegè Reitano è con non poca commozione che oggi, nella sala Consiliare del Comune di Palmi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 15esima edizione del Memorial Reitano, in ricordo dell’iconico cantante calabrese, la cui arte è divenuta patrimonio non solo di questa regione ma dell’Italia intera.

Ad occuparsi dell’organizzazione, della produzione musicale e della direzione artistica dell’evento è l’imprenditore Natale Princi, dando così continuità e valore aggiunto ad un evento che è diventato ormai uno dei più attesi del territorio. Per il secondo anno consecutivo il Memorial si svolgerà a Palmi, al Teatro Manfroce, grazie ad un’amministrazione comunale che ha preso a cuore il memorial e lo ha voluto “adottare” collaborando col la “Natale Princi Management”. Significativi, durante la conferenza stampa, gli interventi del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell’assessore allo Sport -Turismo Spettacolo e Grandi Eventi, Giuseppe Magazzù. I due amministratori, insieme a Princi, hanno valutato la possibilità di storicizzare l’evento, rendendolo un appuntamento fisso per Palmi.

Una menzione d’onore, parlando del Memorial Reitano, va obbligatoriamente all’Orchestra Mino Reitano, diretta dai Maestri Cettina Nicolosi e Roberto Caridi. L’orchestra composta da 30 maestri, si esibisce esclusivamente e magistralmente dal vivo.

Gli ospiti di quest’anno saranno oltre ventiquattro e ci sarà un’ampia rappresentanza del mondo etnico, ma non solo. Ci saranno ospiti a sorpresa, alcuni dei quali provenienti dai più grandi e noti reality o kermesse musicali, come Castrocaro, lo Zecchino d’Oro, The Voice Kids, Eurovision, Amici e tanto altro.

Ogni artista riproporrà, come sempre, un brano di Mino Reitano.

L’appuntamento è dunque per sabato 27 gennaio al Teatro Manfroce di Palmi. Presentano l’evento Michele Cucuzza e Erika Cunsolo, coreografia Giusy Sarto.