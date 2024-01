Dal 12 al 14 gennaio Messina di nuovo senz’acqua

StrettoWeb

In vista del secondo step di sospensione idrica a Messina, in programma dal 12 al 14 gennaio, oggi, martedì 9, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, Comune e AMAM incontreranno la stampa. Verrà presentato il piano operativo con la relativa dislocazione logistica delle diverse fonti di approvvigionamento per coprire l’intero territorio comunale.

Nel corso dell’incontro il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il direttore generale Salvo Puccio, la presidente di AMAM Loredana Bonasera, unitamente ai componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale Pierfrancesco Donato, illustreranno il piano operativo posto in essere per mitigare i disagi alla cittadinanza e assicurare l’approvvigionamento idrico nelle giornate del distacco dell’acqua, fino al ripristino dell’erogazione idrica a conclusione degli interventi sulla condotta di Fiumefreddo.