Xiaomi, non solo telefoni: ufficializzata la prima auto elettrica, “vogliamo superare Porsche e Tesla”

Il brand Xiaomi – cinese – è conosciuto in tutto il mondo per i telefoni cellulari. Tuttavia, si tratta di un’azienda di elettronica e che quindi si occupa anche di portatili, dispositivi per la casa ed elettronica di consumo in generale. Oggi, però, il colosso asiatico ha ufficializzato la sua prima auto elettrica. Lo riferisce il portale d’informazione “Channel News Asia”, il quale ha riportato le parole del fondatore dell’azienda – Lei Jun – che ha dichiarato l’obiettivo di rendere Xiaomi uno dei primi cinque produttori di auto al mondo.

Il modello presentato, chiamato SU7, ha un motore “super elettrico” con più accelerazione rispetto a quelli in dotazione alle auto elettriche Tesla e Porsche. “Lavorando sodo per i prossimi 15-29 anni – ha detto Lei Jun – diventeremo uno dei primi cinque produttori di auto al mondo, contribuendo alla crescita dell’intera industria automobilistica cinese”. L’obiettivo è realizzare “un’auto da sogno paragonabile a Porsche e Tesla“.