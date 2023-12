Vulcano, cambia il livello di allerta

StrettoWeb

“All’Isola di Vulcano, in Sicilia, si torna all’allerta verde per l’attività vulcanica, dopo oltre due anni”. Ne dà notizia il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, dopo la disposizione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, in raccordo con quello della Regione Siciliana e previo parere della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – settore rischio vulcanico, che si è riunita lo scorso 15 dicembre. Il livello di allerta giallo era stato dichiarato il 1 ottobre 2021.

“È importante ricordare – spiega Musumeci – che anche con il livello di allerta verde sarà necessario mantenere le attuali misure di prevenzione del rischio, adottate dal sistema di Protezione Civile, in particolare dalle amministrazioni territoriali, e proseguire nel monitoraggio e nella sorveglianza vulcanica da parte della comunità scientifica. Ciò al fine di cogliere eventuali variazioni significative della situazione, valutarne e darne tempestiva comunicazione”.