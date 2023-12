Volo Reggio Calabria-Roma, tutte le info: giorni, orari e prezzi della nuova tratta Skyalps

StrettoWeb

Countdown per il nuovo volo Reggio Calabria-Roma andata e ritorno con la compagnia Skyalps. Annunciato dal Governatore calabrese Roberto Occhiuto, è stato istituito appositamente per le festività natalizie, dal 19 dicembre al 13 gennaio, per i fuorisede che vorranno tornare nello Stretto a prezzi bloccati e inferiori a quelli delle medie di questo periodo. Lo stesso Presidente di Regione qualche giorno fa ha invitato tutti a “spargere voce” affinché più viaggiatori possibili possano conoscere questa tratta, che potrà tornare utile e che servirà a riempire gli aerei, dimostrando che c’è necessario bisogno di voli soprattutto per tratte nazionali con le grandi città italiane. Questo, infatti, potrà essere considerato una sorta di test per capire quanto il nuovo volo verrà sfruttato e cioè quanti saranno i viaggiatori medi.

Tutto ciò, ovviamente, in attesa delle novità con Ryanair e dunque con le rotte nazionali e internazionali che coinvolgeranno anche e soprattutto l’Aeroporto di Reggio Calabria Tito-Minniti. Una tratta è stata svelata, quella internazionale con Manchester, ma altre novità sono attese nel futuro prossimo.

Volo Reggio Calabria-Roma con Skyalps, orari e prezzi

Intanto, rimanendo al presente, quali sono tutte le informazioni possibili relative al volo Reggio Calabria-Roma con Skyalps? Come detto su, la tratta sarà operativa da martedì 19 dicembre a venerdì 13 gennaio, esclusi i giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e 7 e 8 gennaio. Quindi dal martedì al sabato, per tre settimane consecutive. Quasi un mese con un volo giornaliero, un diretto di un’ora e trenta minuti. Dallo Stretto alla capitale, si parte alle ore 11.05 da Reggio Calabria e si arriva alle ore 12.35 a Roma. Il ritorno da Roma a Reggio Calabria, invece, è di un’ora e venticinque minuti, con partenza la mattina alle ore 8.55 e arrivo a Reggio alle ore 10.20.

Per quanto riguarda i prezzi, non si tratta di costi stracciati, ma sicuramente inferiori alle medie del periodo. Il prezzo del volo Reggio Calabria-Roma è di 114 euro (228 euro andata e ritorno). Subirà una maggiorazione nei giorni 26 e 27 dicembre (124 euro), 2 gennaio (129 euro) e 6 gennaio (124 euro). Nel volo di ritorno, da Roma a Reggio, da segnalare i 139 euro di giorno 23 dicembre.

Cosa è Skyalps

SkyAlps è una compagnia aerea regionale con sede a Bolzano e con hub all’Aeroporto di Bolzano.