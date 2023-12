Volley: la giovane Alessia Neri convocata nel Club Italia del Sud

StrettoWeb

Grande soddisfazione in casa della Pallavolo Saverio Macheda Reggio Calabria per la convocazione nel Club Italia del Sud della giovane Alessia NERI classe 2008. L’atleta sarà presente al collegiale che si svolgerà a Policoro (MT) dal 26 al 30 dicembre 2023 agli ordini dello staff azzurro composto da: TURINO Daniele (1° Allenatore), POLIGNANO Angelo (2° Allenatore), PETRONE Pamela (Assistente Allenatore), ROTELLA Paola (Fisioterapista), MENCARELLI Marco (Direttore Tecnico), D’ANIELLO Pasquale (Tecnico Federale), DI IORIO Alessio (Team Manager). La Basilicata ospiterà un nuovo collegiale del Club Italia del Sud, il secondo della stagione, che vedrà impegnate 20 atlete provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Anche questa edizione si svolgerà a Policoro, grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il Direttore tecnico del settore giovanile femminile della FIPAV, Marco Mencarelli, coadiuvato dai tecnici Pasquale D’Aniello, Daniele Turino, Angelo Polignano e Pamela Petrone, avrà modo di visionare le giocatrici convocate per continuare a promuovere il loro percorso di crescita, in sinergia con i comitati territoriali e i club di appartenenza.

Il programma prevede, a partire dal pomeriggio del giorno 26, allenamenti pomeridiani dalle 15:30 alle 19:30 e mattutini dalle 9:00 alle 12:00 che si svolgeranno tutti presso il PalaOlimpia. Il termine è fissato con la sessione mattutina del 30 dicembre.

Alessi Neri nata a Reggio Calabria, è cresciuta nel settore giovanile della Pallavolo Saverio Macheda vincendo numerosi titoli provinciali e regionali partecipando alla finale nazionale under 14 di Mondovì nel 2022, è stata protagonista ai Trofei delle Regioni 2022 di Salsomaggiore e 2023 di Campobasso, convocata ai Regional day negli anni 2021/22/23 la giovane atleta reggina ha disputato lo scorso anno la serie D e quest’anno è una delle titolarissime del sestetto nel campionato di serie C Calabria nel ruolo di opposto.

“Complimenti alla nostra Alessia per questa nuova esperienza che rappresenterà un altro momento di crescita come premio al suo impegno e alla sua serietà“, si legge in una nota. “Tutti noi, Dirigenti, tecnici e atlete siamo entusiasti e felici per la chiamata al Club Italia del Sud della nostra Alessia, dice mister Pugliatti, perché gratifica il nostro lavoro e ricompensa i sacrifici delle nostre atlete orientati verso traguardi sempre più ambiziosi. Questa convocazione ci inorgoglisce e ci dà fiducia per il futuro anche se le difficoltà, soprattutto per allenarsi, non mancano”.