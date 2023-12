Volley: l’Akademia Messina, vince anche a Pescara, poole Promozione vicina

StrettoWeb

Quinto successo consecutivo per Akademia Città Di Messina che, nel prima delle due trasferte consecutive, sbanca il “PalaRoma” di Montesilvano (PE), supera nettamente la Sirdeco Volley Pescara (0-3) e si avvicina alla seconda salvezza del 2023, dopo quella conquistata nello scorso mese di maggio, e alla qualificazione in Poole Promozione. Dopo aver raggiunto l’accesso ai quarti di Coppa Italia, si tratterebbe di un altro storico e prestigioso obiettivo (manca ancora un set) per il club del presidente Fabrizio Costantino.

La partita

Buona prova delle ragazze di coach Bonafede, in vista delle ultime gare di regular season; di fronte alla formazione abruzzese, ancora ultima in classifica e che ha provato, almeno nel primo parziale, a restare in partita il più possibile, con attenzione e senza risparmiarsi, le messinesi hanno sempre controllato l’incontro, riuscendo a creare distacchi significativi nel punteggio e che non hanno mai messo a rischio il risultato finale.

Nello starting six, per le padrone di casa della Sirdeco Volley Pescara, coach Pupi si affida in regia a Casarotti, suo opposto Tosic, centrali Stellati e Martinez, posto 4 Bassi e Formenti, libero Falcone; per Messina coach Bonafede schiera Galletti in regia, suo opposto Payne, centrali Mearini e Modestino, posto 4 Rossetto e Battista, libero Maggipinto.

Inizio subito contrassegnato da un long rally deciso da un appoggio in bagher del capitano e libero di Pescara, Falcone, che inganna tutti e consegna il primo punto alle padrone di casa. L’approccio delle ragazze di coach Pupi è di quelli decisi a dare una svolta alla stagione e con Martinez conquista un doppio vantaggio (5-3). Un attacco vincente di Battista ristabilisce la parità iniziale (6-6). Il primo break che spezza gli equilibri è di Messina con Rossetto al servizio (6-9); ad interrompere la serie positiva delle ospiti è Bassi che in attacco trova un mani out. Pescara sbaglia e Messina allunga; su un muro di Battista, coach Pupi chiama il primo time-out del match (8-13). In casa Messina cala l’attenzione e Pescara riesce ad accorciare, portandosi a meno tre (13-16); Bonafede chiama il time-out. Un doppio attacco di Rossetto e un errore in ricezione di Falcone costringono Pupi a fermare nuovamente il gioco (13-19). Coach Pupi inserisce El Mahi al posto di Bassi (14-22), ma Modestino e Battista chiudono il parziale (16-25). Migliore realizzatrice del set Payne con 6 punti; dietro di lei Rossetto, Bassi e Tosic con 4.

Nel secondo parziale, coach Pupi lascia in panchina Stellati per Bisegna; per coach Bonafede tutto confermato. Messina scava subito un distacco di sei lunghezze (4-10) grazie a Payne, Battista e Modestino. Le ospiti riescono a guadagnare punti, mantenendo sempre un ampio margine di vantaggio; Rossetto e Payne consentono a Messina di allungare ancora (10-22), ma quando sembra vicina la chiusura del parziale, Pescara mette a terra quattro muri consecutivi con Bassi (2), Bisegna e Tosic. Nel frattempo, Bonafede inserisce Catania per Modestino; Battista passa due volte in avanti, mentre è un errore in attacco di Bassi a consegnare anche il secondo parziale alle ragazze di Bonafede (15-25). Nel tabellino, avanti Payne con 12 punti, Bassi a 9.

Nel terzo parziale, sestetti confermati rispetto al precedente set ed inizio nel segno di Payne (4) e Mearini (2) per il primo massimo vantaggio Messina (1-6) ed il primo time-out del parziale chiamato da coach Pupi. Pescara riesce a recuperare con Bassi, Bisegna e Tosic (2), avvicinandosi alle avversarie nel punteggio (6-8). Le abruzzesi non mollano e Tosic (2) mette ancora in difficoltà Messina (9-11). Nel turno di Galletti al servizio, Battista e Payne consentono a Messina di conquistare ancora terreno; la regista bolognese piazza un ace e Pupi chiama il time-out (9-15). Messina non si ferma con Battista, da posto 4, e Payne, da posto 2, che respingono ogni velleità delle padrone di casa. Pupi cambia in regia Casarotti con Cherepova, ma i punti di vantaggio di Messina diventano dieci; sono Rossetto, Payne e Battista a lasciare il segno. Ad interrompere il break ospite è un attacco di Formenti. Rossetto trova il touch out, Battista e Martinez sbagliano il servizio, mentre Payne sale più in alto di tutte e da posto 2 mette a segno il suo ventitreesimo punto in gara (12-23). Rossetto in attacco ed un errore al servizio delle abruzzesi chiudono il match (13-25). Migliore realizzatrice dell’incontro Kelsie Payne con 23 (22 in attacco e 1 ace) punti, a quota 11 Rossetto, Battista e Bassi.

Le dichiarazioni di Bonafede

Nel post-gara, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “contento della gara; è andata bene. Ci sono incontri in cui hai tutto da perdere e ti ritrovi sulla squadra l’intera pressione. Non era facile mantenere alta l’attenzione e la calma; le ragazze sono state brave a farlo. Sono molto contento della professionalità delle nostre atlete. Andiamo avanti”.

Tabellino

Sirdeco Volley Pescara – Akademia Città di Messina: 0-3 (16-25, 15-25, 13-25)

Sirdeco Volley Pescara: Tosic 10, El Mahi 0, Bassi 12, Formenti 3, Casarotti 0, Bisegna 3, Cherepova 0, Volskis 2, Falcone (L) 0, Stellati 0, De Fabritiis (L) ne, All. Pupi, Ass. Rapagnà.

Akademia Città di Messina: Battista 11, Martinelli ne, Catania 0, Ciancio ne, Modestino 3, Felappi (L) ne, Mearini 5, Payne 23, Joly ne, Rossetto 11, Maggipinto (L) 0, Galletti 2, Michelini ne. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Fabrizio Giulietti e Dalila Villano

Durata set: 25’, 23’, 23’

MVP: Kelsie Payne (Akademia Città Di Messina).