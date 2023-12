The Voice Kids, vittoria sfiorata per la calabrese Desiree: “è la voce di quest’anno”

StrettoWeb

Desiree Malizia, 14enne di Montalto Uffugo, sfiora la vittoria nella seconda edizione di “The Voice Kids”. Nonostante la meritatissima vittoria di Simone Grande, la ragazza calabrese ha fatto breccia nei cuori di tutti gli italiani, soprattutto della sua coach con cui condivide le stesse origini, Loredana Bertè. La finalissima è andata in onda ieri sera alle 21:30 su Rai Uno: Antonella Clerici ha presentato i 12 finalisti, tra i 7 e i 14 anni, che si sono esibiti nel primo round.

Desirée ha portato in scena un brano difficilissimo e coinvolgente, “Think” di Aretha Franklin, che l’ha fatta volare direttamente al round conclusivo. Qui, si è sfidata con altri tre concorrenti interpretando il suo cavallo di battaglia: la 14enne emoziona e commuove con il brano “Right to be wrong” di Joss Stone. Una performance magistrale, che non è però bastata a portarla alla vittoria. Ma Desiree può dirsi soddisfatta, così come lo è stata la sua coach, la regina Bertè: “ha padronanza del palco, cuore, anima e voce. Tutto quello che serve per diventare una grandissima artista. Per me Desiree è la voce di quest’anno“.