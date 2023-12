Tropea tra le mete prescelte dalla guida digitale “Visit Mediterraneo”

StrettoWeb

“Il progetto Visit Mediterraneo rappresenta un contributo utilissimo per rafforzare la promozione della destinazione Tropea. Innanzitutto perché libero e, quindi, strumento fruibile e accessibile per tutti. È in lingua inglese, rivolto ad un target anglosassone ed internazionale e poi è attento e sensibile ai temi del turismo lento ed esperienziale e alla sostenibilità”. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando gli autori e curatori della Digital Travel Guide of Tropea, Vincenzo Scordo e Abigail Johnson per il lavoro di ricerca e valorizzazione del complessivo patrimonio locale.

5 cose da fare in un weekend a Tropea

Mangiare cipolla, visitare Santa Maria dell’Isola, godere di un tramonto, fare il bagno nelle acque cristalline, perdersi nelle strade ed esplorare il centro storico. La mappa con i monumenti, le chiese, i punti di interesse, i palazzi storici. La storia. Le esperienze tra mare, paesaggi rurali ed enogastronomia. Le migliori 10 spiagge ed il territorio. La Cipolla Rossa di Tropea, la ‘nduja, i formaggi. Sono, questi, i contenuti esplosi all’interno della Guida promossa da Visit Mediterraneo, progetto di promozione turistica dell’area del Mediterraneo, fondato sui principi della sostenibilità, responsabilità e autenticità di territorio e comunità locali.