Violento scontro in provincia di Vibo Valentia: grave un ragazzo

Grave incidente ad Angitola, in provincia di Vibo Valentia: un terribile scontro si è verificato questa mattina tra un furgone e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo, un ragazzo di Stefanaconi, che ha riportato diverse traumi. Sul posto è intervenuto personale Suem118 che ha prestato le prime cure: notata la gravità della situazione, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso arrivato da Lamezia Terme. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso utili a costruire l’esatta dinamica dell’incidente.