Villa San Giovanni: il vescovo Morrone ai 50 anni dell’Azione Cattolica

La celebrazione della Messa del 17 dicembre presieduta dall’arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria – Bova Monsignor Fortunato Morrone, ha concluso i festeggiamenti per il 50° anno di vita dell’Azione Cattolica della parrocchia Maria SS. del Rosario di Villa San Giovanni. E’ dal 1973, infatti, che i laici di Azione Cattolica contribuiscono, come da proprio Statuto, al fine generale apostolico della Chiesa, impegnandosi nella formazione cristiana e nel servizio ai piccoli e agli ultimi in comunione con la comunità parrocchiale guidata dai Padri Somaschi. In questa occasione Monsignor Morrone ha ringraziato per il servizio svolto in parrocchia e in diocesi, ricordando a tutti i presenti che la Chiesa porta nel cuore l’Azione Cattolica.

Al termine della celebrazione, sono state donate le pubblicazioni dei 50 anni dell’AC all’Arcivescovo, al Parroco Padre Pasquale Macchia, al sindaco Giusy Caminiti e al Presidente Diocesano di Azione Cattolica Nico Chirico.

Per ringraziare e rinnovare l’impegno nella Chiesa e nella città, questo anniversario è stato celebrato con diverse iniziative che hanno coinvolto tutte le fasce di età, seguendo il filo rosso dell’appartenenza e della cura della propria comunità e della propria terra.

Gli educatori dell’ACR hanno animato degli incontri presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, nelle giornate dell’1 e dell’11 dicembre. Sulla base dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, gli alunni hanno potuto sperimentare la meraviglia di essere chiamati a guardarsi intorno per scoprire la bellezza che li circonda, facendosi promotori di accoglienza e di cura e divenendo, in prima persona, custodi del creato.

I giovani hanno organizzato il 17 novembre una veglia di preghiera dal titolo “Mi sta a cuore” con la responsabile dell’Ufficio della Pastorale Giovanile diocesana, Suor Giuliana Luongo. Partendo da Piazza Valsesia e proseguendo per le vie della città, si sono alternati canti, preghiere e testimonianze di famiglia, lavoro e volontariato nate anche grazie all’AC. La veglia si è conclusa nella Chiesa del Rosario con l’Adorazione Eucaristica e l’invito di suor Giuliana a tutti i giovani a “seminare parole di benedizione“.

Gli adulti hanno organizzato il 19 novembre un convegno con don Giacomo Panizza, presidente della Comunità Progetto Sud, dal titolo “Per amore della mia terra“. Tutti i cittadini e le associazioni che hanno partecipato hanno potuto ascoltare la preziosa testimonianza di don Giacomo, promotore di numerose iniziative nate a Lamezia nel segno della cura delle persone con disabilità, del lavoro dei giovani, del riscatto di una terra soggiogata dalla ‘ndrangheta, della promozione dei diritti, “per sé e per gli altri“.

I 50 anni dell’associazione parrocchiale sono coincisi con l’anno del rinnovamento assembleare in cui tutta l’Azione Cattolica sperimenta, in modo particolare, i valori della corresponsabilità, della democraticità e della partecipazione. Il 16 dicembre, infatti, l’assemblea ha eletto i nuovi consiglieri (Silvia Cotroneo, Claudio Stuppino, Eleonora Trovato, Francesca Cotroneo, Anna Messina, Gianfranco Condiorio, Renato Ingenito, Alessandro Trovato, Francesca Attinà, Andrea Ingenito) e successivamente il consiglio ha indicato il nome di Alessandro Trovato da proporre al Vescovo come presidente parrocchiale.

La storia continua, quindi, nel segno dell’invito che Papa Francesco ci ha rivolto: “Andate avanti con gioia e coraggio“.