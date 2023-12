Villa San Giovanni: firmata ipotesi di contratto integrativo anno 2023/2025

StrettoWeb

Dopo una lunga e serrata concertazione è stata sottoscritta l’ipotesi del Contratto Integrativo che riguarda la parte giuridica per il triennio 2023/2025 e accordo del fondo risorse decentrate per il 2023.

Presenti le Organizzazioni Sindacali – FP CGIL – CISL FP – CSE FLPL e il Componente della RSU Pietro Marino per la RSA della CISL FP Carmen Caminiti – per la delegazione di Parte Pubblica del Comune di Villa San Giovanni il Presidente l’avv. Eros Domenico Polimeni – la dott. Alessandra Arena, Responsabile del Settore Economico Finanziario – l’Avv. Maria Grazia Papasidero, Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali che con grande professionalità hanno coadiuvato il Presidente per definire e sottoscrivere l’ipotesi del contratto integrativo.

Un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale. Bisogna dare atto, dichiarano i Segretari di CISL FP – FP CGIL e CSE FLPL – Vincenzo Sera, Francesca Galatti, Saveria D’Ascola, che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco avv. Giusy Caminiti ha mantenuto gli impegni presi.

Il Sindaco ha salutato i presenti assicurando che lunedi 18 dicembre p.v. sarà pubblicata la graduatoria della PEO anno 2022, specificando altresì che è stato avviato l’iter per la definizione e liquidazione degli incentivi e delle indennità accessorie ancora in sospeso.

Un lavoro importante di convergenza di tutte le parti presenti che ha permesso di assegnare il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2023 in grado di riconoscere, a fronte di un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, l’accresciuta competenza, professionalità ed esperienza acquisita dai dipendenti.

Il nuovo contratto segna un considerevole passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale ed è il risultato di un lavoro svolto con grande impegno sia da parte pubblica sia da parte della RSU e delle organizzazioni sindacali presenti che hanno partecipato ai lavori in armonia condividendo le linee di indirizzo del Sindaco avv. Giusy Caminiti, con l’obiettivo della partecipazione consapevole, contemperando la missione di servizio pubblico a vantaggio dei cittadini e dei lavoratori tutti.

Un contratto che recepisce molte proposte della parte sindacale, tra le quali l’assoluta trasparenza ed informazione rispetto tutte le procedure soprattutto per la partecipazione alle attività dei settori e tra i settori garantendo altresì l’avvicendamento tra i lavoratori per la partecipazione a gruppi di lavoro – RUP o progetti obiettivi, il riconoscimento dei nuovi differenziali stipendiali, l’aumento delle indennità condizione lavoro, ma soprattutto le progressioni verticali in deroga.