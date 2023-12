Tutto pronto a Villa Genoese Zerbi: domani dalle 10:30 riapre al pubblico | FOTO

StrettoWeb

Villa Genoese Zerbi sta per tornare a splendere di fronte agli occhi dei cittadini. La storica dimora del lungomare di Reggio Calabria è infatti pronta ad accogliere tutti coloro che, dopo anni di chiusura, vuole rivederla aperta e visitarne i luoghi e le stanze. Domani, sabato 23 dicembre 2023, la Villa sarà visitabile a partire dalle 10:30.

Questa sera, intanto, le porte della storica dimora reggina saranno riaperte dal Maestro Pennestrì per un evento privato. Villa Genoese Zerbi verrà riaperta per le autorità e per un gruppo di giornalisti selezionato per presentare in anteprima i nuovi locali.