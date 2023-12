Calcio, alla Vigor Lamezia un ex Velez Sarsfield e River Plate: ecco Pedro Rodriguez Ablanedo

StrettoWeb

Altro arrivo in casa Vigor Lamezia. La società non vuole lasciare nulla al caso e a pochi giorni dall’apertura di mercato regala a Mister Fanello il terzo importante rinforzo. Nonostante le varie richieste da compagini di categoria superiore, Pedro Rodriguez Ablanedo ha scelto il colori biancoverdi.

Playmaker classe ’02 cresciuto calcisticamente nel Velez Sarsfield e nel River Plate, dopo aver indossato la casacca dell’Ourense CF in Spagna arriva in Italia. Milita nelle file di Folgore prima e Sancataldese poi. Inizia la stagione 2023/24 con la Leonfortese “che si ringrazia per la fattiva collaborazione nella buona riuscita della trattativa”, rivela il club biancoverde.