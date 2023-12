Provincia di Vibo Valentia, due incidenti in 24 ore: feriti un pedone e un conducente

StrettoWeb

Il comune di Piscopio, in provincia di Vibo Valentia è stato teatro di due incidenti stradali tra ieri e oggi. Nello specifico, per cause ancora in fase di accertamento, nella mattinata di ieri 30 novembre, un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava Via Mesima. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi all’uomo, 70 anni, rimasto gravemente ferito. Si è reso infatti necessario il trasporto d’urgenza all’Ospedale Pugliese del capoluogo mediante elisoccorso. La prognosi rimane tuttora riservata.

Un altro terribile incidente è avvenuto invece questa mattina, sempre a Piscopio, sempre all’altezza di Via Mesima: un’auto si è scontrata contro il camion addetto alla raccolta dei rifiuti. Nell’impatto, il conducente del del veicolo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente. La circolazione, in entrambe le direzioni di marcia, è momentaneamente bloccata.