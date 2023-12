Vibo Valentia, le fiamme minacciano la storica tonnara di Bivona

StrettoWeb

Pericolo scampato per la Tonnara di Bivona in provincia di Vibo Valentia, ancora una volta mirino di atti intimidatori. Un principio di incendio stava per distruggere la struttura, ma l’allarme tempestivo degli abitanti ha evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia. Su quanto accaduto commenta lo storico Antonio Montesanti: “fortuna ha voluto che nella notte tra giovedì e venerdì scorso gli abitanti di Bivona, scorgendo un principio di incendio alla tonnara, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco, che con un rapido intervento hanno spento le fiamme. La tonnara di Bivona ha subito e subisce spesso atti vandalici e questo è certamente dovuto alla marginalità della zona, che consente di compiere tali atti restando impuniti”.

“Stavolta però l’attenzione della comunità verso quella tonnara oggetto di lavori di restauro si è rivelata determinante nel risolvere nel migliore dei modi l’ennesimo atto vandalico, avvenuto tra l’altro in questi giorni di ponte per le feste dell’ Immacolata, unici giorni in cui la ditta esecutrice dei lavori non è ovviamente sul posto. Ricordo che il restauro prosegue alacremente per via dell’avvicinarsi della scadenza dei lavori entro dicembre. Un grande grazie dunque ai cittadini di Bivona che hanno così dimostrato, con la loro pronta segnalazione, di considerare sempre più la Tonnara di Bivona come il loro più caro bene identitario“.