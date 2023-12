Usa: che paura per Biden, auto contro corteo presidenziale

StrettoWeb

Paura per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la moglie. Un’auto si è scontrata con un Suv del corteo presidenziale in Delaware. Lo riferiscono testimoni oculari alla Reuters. Il presidente e la First Lady di origini italiane sono illesi. Al momento dell’impatto di un’auto contro un Suv del corteo presidenziale, Biden stava uscendo da un evento elettorale al quartier generale della campagna per il 2024 a Wilmington, riferisce la Casa Bianca in una nota.

Nel momento in cui l’auto ha colpito un suv del corteo gli uomini del Secret Service l’hanno circondata con le pistole puntate.