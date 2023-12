Ucraina, si avvicina data storica: festa di Natale il 25 dicembre per la prima volta dopo oltre 100 anni

StrettoWeb

Si avvicina una data storica per l’Ucraina. Per la prima volta dopo oltre 100 anni, per la precisione dal 1917, il paese europeo festeggerà infatti il Natale il 25 dicembre. Il cambio di data era stato ufficializzato lo scorso luglio con un disegno di legge del Presidente Zelensky con l’obiettivo di “abbandonare l’eredità russa di imporre le celebrazioni natalizie il 7 gennaio”.

Perché l’Ucraina festeggiava il Natale il 7 gennaio?

Fino allo scorso anno, dal 1917, la data del Natale ucraino era il 7 gennaio. I motivi? Perché si rifaceva al calendario giuliano utilizzato in Russia. L’Ucraina è stata sotto la guida spirituale di Mosca almeno dal XVII secolo, ma parte della Chiesa ortodossa ucraina ha rotto con Mosca nel 2019 a causa dell’annessione della Crimea da parte della Russia e del sostegno ai separatisti nell’est del Paese. Dunque questo cambio religioso rappresenta anche un tentativo di rimuovere l’influenz russa nel paese, come sappiamo con la guerra in corso.