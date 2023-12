Tutti pazzi per l’attore James Franco in Sila: completare le riprese del suo nuovo film

StrettoWeb

James Franco, la star hollywoodiana si è fermato nella Sila piccola catanzarese e più precisamente a Villaggio Mancuso per le riprese del film di Claudio Giovannesi “Hey Joe”. Film ambientato nel New Jersey del 1971 e prodotto da Rai Cinema, Palomar e Vision Distribution con la Calabria Film Comission. James Franco è il protagonista americano Dean Barry che, nel leggere il telegramma della morte della madre di suo figlio che aveva messo incinta e abbandonato dopo la guerra, decide di tornare in Italia per conoscerlo.

Ad aspettarlo sarà un uomo diventato membro della criminalità.

Il set è stato tra Pizzo calabro e Villaggio Mancuso e in scena ci saranno le bellezze del mare di Calabria e dei paesaggi naturalistici della nostra Sila. Al termine del loro breve soggiorno in Sila, la troupe cinematografica ha commentato: “godete di paesaggi meravigliosi. Rimane un bellissimo ricordo, quasi una favola”.