Follia in Turchia, arbitro aggredito: massima serie sospesa, si ferma anche l’ex Reggina Rivas. Il VIDEO dell’aggressione

StrettoWeb

Assurdo quanto accaduto ieri sera in Super Lig turca, massima serie del calcio turco. Al termine del match tra Ankaragucu e Rizespor, all’Eryaman Stadium di Ankara, il Presidente dei padroni di casa Faruk Koca è sceso in campo dalla tribuna per aggredire fisicamente l’arbitro, Halil Umut Meler. La partita, per la cronaca, è terminata 1-1, con il pari degli ospiti arrivato al 97′. Ed è proprio al fischio finale che si è scatenata la violenza del numero uno della società. Un pugno iniziale ha steso a terra il direttore di gara, successivamente preso a calci da altri due uomini, come si può vedere dai video in basso. L’arbitro, ovviamente scioccato dall’accaduto, è stato poi trasportato in ospedale.

Aggressione arbitro in Turchia, le reazioni

Immediate le reazioni dal mondo turco, calcistico e non solo. La decisione forte è della Federazione, che ha deciso di sospendere il campionato a tempo indeterminato. Si ferma, dunque, anche l’ex Reggina Rigoberto Rivas, passato proprio in Turchia – al Hatayspor, decimo in classifica – dopo quattro anni in riva allo Stretto. Per lui finora nove presenze e due reti. Tornando al grave episodio, sul fronte giudiziario da segnalare l’annuncio del Ministro degli Interni Ali Yerlikaya relativamente all’arresto dei tre aggressori, tra cui il presidente dell’Ankaragucu Koca. E’ stata poi la stessa società ad intervenire con un comunicato ufficiale, prendendo le distanze dal Presidente. “Ci scusiamo con i tifosi e con l’intera comunità sportiva per questo triste incidente”. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente Erdogan. “Condanno l’attacco. Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco”.

In Case You Missed It: Turkish club Ankaragucu’s president Faruk Koca punched referee Halil Umut Meler after his side’s 1-1 draw with Rizespor. The Turkish League has been suspended until further notice. pic.twitter.com/0Q0c8StcNk — Rakshit (@FantasyScout_11) December 12, 2023

Referee Beaten🤦‍♂️ Referee. Halil Umut Meler was beaten in the Turkish league yesterday after the team conceded a late winner. The Turkish league has now been suspended indefinitely. These actions should not even happen in the first place 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/wVIyrg7Nq2 — OgbeniBoye. (@LekanOmoboye) December 12, 2023