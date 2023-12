Tropea conquista anche il Nord: il sindaco accolto a Canegrate e Legnano

StrettoWeb

“Siamo onorati di consegnare questo riconoscimento al Sindaco di Tropea, per il suo straordinario impegno, per ciò che ha fatto e per la passione che ha mostrato durante questo lungo percorso. Se oggi Tropea può guardare con maggiore fiducia al futuro è grazie a lui e ai suoi collaboratori. La sua forza, la sua determinazione, siano d’esempio ai suoi colleghi e a tutti noi. La nostra regione Lombardia la ringrazia con affetto e gratitudine”. Sono, queste, le parole di stima ed apprezzamento che l’Associazione Paesani di Calabria – Circolo Città di Tropea ha voluto destinare al Primo Cittadino Giovanni Macrì in occasione dell’incontro ospitato dalle Città di Canegrate e Legnano, nel milanese.

Tenutosi nei giorni scorsi in due diversi momenti, prima nella Sala consiliare e poi nell’oratorio di Canegrate, Macrì è stato accolto dai colleghi Primi Cittadini Matteo Modica di Canegrate e Lorenzo Radice di Legnano e dalla imponente comunità di calabresi che conta più di 1300 esperienze. Si tratta di uomini e donne che vivono in Lombardia dagli anni 50’ – 60’ e che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo di questi territori mantenendo sempre ben saldi i legami con la propria terra di origine.